В Іспанії півзахисник «Барселони» Фермін Лопес пропустить два найближчі матчі чемпіонату країни через дискваліфікацію, повідомляє Channel NewsAsia. Королівська іспанська футбольна федерація відсторонила гравця на два матчі після його вилучення у поєдинку проти «Вільярреала», що завершився перемогою каталонського клубу з рахунком 3:2.

Наступні матчі

Лопес не зіграє у двох наступних матчах «Барселони» в Ла Лізі — проти «Депортіво» та мадридського «Атлетіко». Раніше цього місяця іспанський півзахисник забив два м’ячі у переможній грі проти «Атлетіко», яка завершилася з рахунком 2:1.

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Вилучення після заміни

У матчі з «Вільярреалом» Лопес забив гол і був замінений на 69-й хвилині. Після цього футболіст перебував на лаві запасних, коли отримав червону картку.

У дисциплінарному звіті зазначено, що гравець неодноразово вигукував «No way» на адресу четвертого арбітра. На 74-й хвилині Лопес залишив лаву запасних ще до того, як арбітр зміг показати йому червону картку.

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