В Испании полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес пропустит два ближайших матча чемпионата страны из-за дисквалификации, сообщает Channel NewsAsia. Королевская испанская футбольная федерация отстранила игрока на два матча после его удаления в поединке против «Вильярреала», который завершился победой каталонского клуба со счетом 3:2.

Следующие матчи

Лопес не сыграет в двух следующих матчах «Барселоны» в Ла Лиге — против «Депортиво» и мадридского «Атлетико». Ранее в этом месяце испанский полузащитник забил два мяча в победном матче против «Атлетико», который завершился со счетом 2:1.

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Удаление после замены

В матче с «Вильярреалом» Лопес забил гол и был заменен на 69-й минуте. После этого футболист находился на скамейке запасных, когда получил красную карточку.

В дисциплинарном отчете указано, что игрок неоднократно выкрикивал «No way» в адрес четвертого арбитра. На 74-й минуте Лопес покинул скамейку запасных еще до того, как арбитр смог показать ему красную карточку.

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