W Hiszpanii pomocnik Barcelony Fermin Lopez opuści dwa najbliższe mecze ligowe z powodu zawieszenia, informuje Channel NewsAsia. Królewska Hiszpańska Federacja Piłkarska zawiesiła zawodnika na dwa mecze po jego wykluczeniu w spotkaniu z Villarrealem, zakończonym zwycięstwem katalońskiego klubu 3:2.

Następne mecze

Lopez nie zagra w dwóch kolejnych meczach Barcelony w La Lidze — przeciwko Deportivo i Atletico Madryt. Wcześniej w tym miesiącu hiszpański pomocnik zdobył dwa gole w wygranym meczu z Atletico, który zakończył się wynikiem 2:1.

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Wykluczenie po zmianie

W meczu z Villarrealem Lopez zdobył gola i został zmieniony w 69. minucie. Następnie piłkarz przebywał na ławce rezerwowych, gdy otrzymał czerwoną kartkę.

W raporcie dyscyplinarnym wskazano, że zawodnik wielokrotnie krzyczał „No way” w kierunku czwartego sędziego. W 74. minucie Lopez opuścił ławkę rezerwowych, zanim sędzia zdołał pokazać mu czerwoną kartkę.

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