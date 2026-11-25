Południowokoreańska giełda kryptowalut Bithumb poinformowała, że w wyniku incydentu bezpieczeństwa w październiku napastnicy wykradli więcej danych osobowych klientów, niż początkowo wiadomo było. Jak podaje CoinDesk, systemy transakcyjne platformy nie zostały naruszone, a podczas incydentu nie skradziono kryptowalut.

Jakie dane uzyskali napastnicy

Po dodatkowym dochodzeniu Bithumb ustaliła, że wśród skradzionych rekordów znalazły się numery paszportów tysięcy klientów, dane bankowe, historia transakcji i adresy portfeli kryptowalutowych. Mogły również zostać skompromitowane imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy domowe, dokumenty tożsamości oraz krajowe numery identyfikacyjne. Giełda zaznaczyła, że zakres ujawnionych informacji różni się w zależności od klienta.

Wcześniej Bithumb informowała o poszkodowanych klientach i pracownikach, jednak po wykryciu dodatkowych rekordów nie podała zaktualizowanej łącznej liczby osób dotkniętych wyciekiem.

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Ostrzeżenie przed atakami phishingowymi

Bithumb ostrzegła użytkowników przed fałszywymi stronami internetowymi, e-mailami i wiadomościami SMS, za pomocą których oszuści mogą podszywać się pod przedstawicieli giełdy i próbować uzyskać dane osobowe lub dane uwierzytelniające do portfeli kryptowalutowych. Skradzione dokumenty, informacje o transakcjach i adresy portfeli mogą pomóc napastnikom spersonalizować takie ataki i przekonać użytkowników do podania haseł lub przelania środków.

Według giełdy wzmocniła ona monitorowanie podejrzanych logowań do kont i wypłat środków, wprowadziła dodatkowe kontrole tożsamości oraz oferuje rekompensaty za straty spowodowane wyciekiem.

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