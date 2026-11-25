韩国加密货币交易所Bithumb表示，在10月发生的一起安全事件中，攻击者窃取的客户个人数据比最初已知的更多。据CoinDesk报道，该平台的交易系统未遭入侵，事件期间也没有加密货币被盗。

攻击者获取了哪些数据

经进一步调查，Bithumb确定，被盗记录包括数千名客户的护照号码、银行资料、交易记录和加密货币钱包地址。姓名、电话号码、家庭住址、身份证明文件和国家身份识别号码也可能已泄露。该交易所指出，不同客户被泄露的信息范围有所不同。

Bithumb此前曾报告有客户和员工受到影响，但在发现额外记录后，未公布受此次数据泄露影响人数的更新总数。

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关于钓鱼攻击的警告

Bithumb警告用户警惕虚假网站、电子邮件和短信，诈骗者可能通过这些方式冒充交易所代表，并试图获取个人数据或加密货币钱包凭证。被盗文件、交易信息和钱包地址可能帮助攻击者对这类攻击进行个性化处理，并诱骗用户提供密码或转移资金。

该交易所称，其已加强对可疑账户登录和资金提取的监控，引入额外的身份验证措施，并为因泄露造成的损失提供赔偿。

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