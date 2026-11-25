欧洲银行管理局（EBA）呼吁欧盟委员会考虑针对将客户引导至去中心化金融（DeFi）服务、尤其是借贷协议的加密货币公司制定新规则。CoinDesk报道称，消息援引了该监管机构关于DeFi中稳定币使用情况的报告。

MiCA规则的漏洞

EBA指出，欧盟《加密资产市场条例》（MiCA）适用于稳定币发行方和加密资产服务提供商，但并不监管完全去中心化且没有中介机构的服务。

MiCA禁止发行方和加密货币公司为电子货币代币支付利息。与此同时，稳定币持有人可以通过DeFi协议出借稳定币并获得收益。EBA表示，一些加密货币公司将获得此类服务的渠道宣传为通过稳定币赚钱的方式。

监管机构提出哪些限制

EBA提出的措施包括评估客户是否适合此类产品、额外披露风险、限制杠杆，以及禁止通过DeFi将客户引导至未获欧盟批准的稳定币。该监管机构还提议为DeFi借贷协议引入认证制度。

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EBA还特别关注用户获取未根据MiCA获得许可的代币。在2026年进行的一项调查中，西欧15%的受访者表示持有Tether发行的USDT，尽管该稳定币未在MiCA框架下获批。

欧洲DeFi的规模

根据DeFiLlama的数据，2026年初，锁定在DeFi协议中的资产总价值超过1100亿美元，随后降至675亿美元。EBA报告指出，2026年7月该指标为750亿美元，约占加密货币市场总价值的3%。德国、法国和西班牙在欧盟DeFi活跃度方面领先，但在全球排名中分别仅位列第18、第19和第26位。

EBA还指出，加密货币公司通过自己的平台提供DeFi访问渠道，而人工智能代理正在降低进入该领域的技术门槛。根据对欧洲机构投资者的调查，其中42%预计将在2028年前使用DeFi。

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