Європейський банківський орган (EBA) закликав Європейську комісію розглянути нові правила для криптокомпаній, що спрямовують клієнтів до сервісів децентралізованих фінансів (DeFi), насамперед до протоколів кредитування. Про це повідомляє CoinDesk з посиланням на звіт регулятора щодо використання стейблкоїнів у DeFi.

Прогалина в правилах MiCA

EBA вказує, що регламент ЄС про ринки криптоактивів MiCA поширюється на емітентів стейблкоїнів і постачальників криптопослуг, але не регулює сервіси, які працюють повністю децентралізовано та без посередника.

MiCA забороняє емітентам і криптокомпаніям виплачувати відсотки за токенами електронних грошей. Водночас власники стейблкоїнів можуть позичати їх через DeFi-протоколи та отримувати дохід. За даними EBA, деякі криптокомпанії рекламують доступ до таких сервісів як спосіб заробітку на стейблкоїнах.

Які обмеження пропонує регулятор

Серед запропонованих EBA заходів — оцінювання відповідності клієнтів таким продуктам, додаткове розкриття ризиків, обмеження кредитного плеча та заборона спрямовувати клієнтів через DeFi до стейблкоїнів, не дозволених у ЄС. Регулятор також запропонував запровадити режим сертифікації для DeFi-протоколів кредитування.

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Окремо EBA звернув увагу на доступ користувачів до токенів, які не мають дозволу відповідно до MiCA. У проведеному 2026 року опитуванні 15% респондентів у Західній Європі заявили, що володіють USDT від Tether, хоча цей стейблкоїн не схвалений у межах MiCA.

Масштаби DeFi у Європі

За даними DeFiLlama, на початку 2026 року загальна вартість активів, заблокованих у DeFi-протоколах, перевищувала 110 млрд доларів, а згодом знизилася до 67,5 млрд доларів. У звіті EBA зазначено, що в липні 2026 року цей показник становив 75 млрд доларів — близько 3% сукупної вартості крипторинку. Німеччина, Франція та Іспанія є лідерами ЄС за активністю у DeFi, однак посідають лише 18-те, 19-те й 26-те місця у світовому рейтингу відповідно.

EBA також зазначив, що криптокомпанії надають доступ до DeFi через власні платформи, а ШІ-агенти знижують технічні бар'єри для входу в цей сектор. За даними опитування європейських інституційних інвесторів, 42% із них очікують використовувати DeFi до 2028 року.

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