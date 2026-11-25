Европейский банковский орган (EBA) призвал Европейскую комиссию рассмотреть новые правила для криптокомпаний, которые направляют клиентов к сервисам децентрализованных финансов (DeFi), прежде всего к кредитным протоколам. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на отчет регулятора об использовании стейблкоинов в DeFi.

Пробел в правилах MiCA

EBA указывает, что регламент ЕС о рынках криптоактивов MiCA распространяется на эмитентов стейблкоинов и поставщиков криптоуслуг, но не регулирует сервисы, работающие полностью децентрализованно и без посредника.

MiCA запрещает эмитентам и криптокомпаниям выплачивать проценты по токенам электронных денег. В то же время владельцы стейблкоинов могут предоставлять их в заем через DeFi-протоколы и получать доход. По данным EBA, некоторые криптокомпании рекламируют доступ к таким сервисам как способ заработка на стейблкоинах.

Какие ограничения предлагает регулятор

Среди предложенных EBA мер — оценка соответствия клиентов таким продуктам, дополнительное раскрытие рисков, ограничения кредитного плеча и запрет направлять клиентов через DeFi к стейблкоинам, не разрешенным в ЕС. Регулятор также предложил ввести режим сертификации для кредитных DeFi-протоколов.

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Отдельно EBA обратил внимание на доступ пользователей к токенам, не имеющим разрешения в соответствии с MiCA. В проведенном в 2026 году опросе 15% респондентов в Западной Европе заявили, что владеют USDT от Tether, хотя этот стейблкоин не одобрен в рамках MiCA.

Масштабы DeFi в Европе

По данным DeFiLlama, в начале 2026 года общая стоимость активов, заблокированных в DeFi-протоколах, превышала 110 млрд долларов, а позднее снизилась до 67,5 млрд долларов. В отчете EBA отмечается, что в июле 2026 года этот показатель составлял 75 млрд долларов — около 3% совокупной стоимости крипторынка. Германия, Франция и Испания являются лидерами ЕС по активности в DeFi, однако занимают лишь 18-е, 19-е и 26-е места в мировом рейтинге соответственно.

EBA также отметил, что криптокомпании предоставляют доступ к DeFi через собственные платформы, а ИИ-агенты снижают технические барьеры для входа в этот сектор. По данным опроса европейских институциональных инвесторов, 42% из них ожидают использовать DeFi к 2028 году.

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