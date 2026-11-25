В октябре цены на жилье в годовом выражении снизились на 76 из 300 крупнейших рынков недвижимости США. Это больше, чем в сентябре, когда спад фиксировали на 66 рынках, и в августе, когда таких рынков было 54, сообщает Fortune со ссылкой на анализ ResiClub индекса Zillow Home Value Index.

Среди 50 крупнейших рынков жилья страны годовое снижение цен зафиксировали на 21, или 42%. В то же время в среднем по США жилье в октябре все еще дорожало — на 0,7% по сравнению с октябрем предыдущего года. Темпы роста замедлились: в сентябре показатель составлял 1%, а в августе — 1,3%.

Коррекция в Остине

В Остине, штат Техас, цены на жилье на 28,8% ниже пика 2022 года. Генеральный директор ResiClub Лэнс Ламберт назвал ситуацию в городе классическим циклом бума и спада. По его словам, во время пандемии Остин пережил приток работников, перешедших на удаленную работу, а рост цен стимулировал более активное жилищное строительство.

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По данным Moody’s Analytics, в сентябре 2022 года жилье в Остине было переоценено на 61%, а цены оторвались от уровня местных доходов. В октябре число завершенных сделок в городской агломерации Остина снизилось на 11,4% в годовом выражении. Запас жилья на рынке вырос до 6,2 месяца против 5,8 месяца годом ранее.

Высокие ставки и более слабый спрос

ResiClub связывает новое ослабление рынка с ростом долгосрочной доходности и ипотечных ставок. По данным Freddie Mac, средняя ставка по 30-летней ипотеке с фиксированной ставкой 19 ноября составляла 7,28%. Zillow оценивала ежемесячный платеж за типичный американский дом при первоначальном взносе 20% в 2004 доллара в октябре — на 12,8% больше, чем годом ранее.

Спрос также ослабевает: число новых предложений, перешедших в статус ожидания заключения сделки, в октябре упало на 16,8% в годовом выражении — это самое большое снижение с августа 2023 года. В то же время коррекция не является общенациональной: в Хартфорде, штат Коннектикут, цены на жилье были на 28% выше пика 2022 года, а в агломерациях Чикаго, Милуоки, Канзас-Сити и Сидар-Рапидс они продолжали расти.

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