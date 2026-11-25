W październiku ceny mieszkań w ujęciu rocznym spadły na 76 z 300 największych rynków nieruchomości w USA. To więcej niż we wrześniu, gdy spadki odnotowano na 66 rynkach, oraz w sierpniu, gdy takich rynków było 54, informuje Fortune, powołując się na analizę ResiClub dotyczącą indeksu Zillow Home Value Index.

Wśród 50 największych rynków mieszkaniowych w kraju roczny spadek cen odnotowano na 21, czyli 42%. Jednocześnie średnio w całych USA mieszkania w październiku nadal drożały — o 0,7% w porównaniu z październikiem poprzedniego roku. Tempo wzrostu spowolniło: we wrześniu wskaźnik wynosił 1%, a w sierpniu 1,3%.

Korekta w Austin

W Austin w Teksasie ceny mieszkań są o 28,8% niższe od szczytu z 2022 roku. Dyrektor generalny ResiClub Lance Lambert nazwał sytuację w mieście klasycznym cyklem boomu i załamania. Jak powiedział, podczas pandemii Austin doświadczyło napływu pracowników, którzy przeszli na pracę zdalną, a wzrost cen pobudził bardziej aktywne budownictwo mieszkaniowe.

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Według Moody’s Analytics we wrześniu 2022 roku mieszkania w Austin były przewartościowane o 61%, a ceny oderwały się od poziomu lokalnych dochodów. W październiku liczba sfinalizowanych transakcji w aglomeracji Austin spadła o 11,4% rok do roku. Podaż mieszkań na rynku wzrosła do 6,2 miesiąca wobec 5,8 miesiąca rok wcześniej.

Wysokie stopy i słabszy popyt

ResiClub wiąże nowe osłabienie rynku ze wzrostem długoterminowych rentowności i stawek kredytów hipotecznych. Według Freddie Mac średnia stopa dla 30-letniego kredytu hipotecznego o stałym oprocentowaniu wynosiła 19 listopada 7,28%. Zillow oszacował miesięczną ratę za typowy amerykański dom przy 20% wkładzie własnym na 2004 dolary w październiku — o 12,8% więcej niż rok wcześniej.

Popyt również słabnie: liczba nowych ofert, które przeszły do statusu oczekujących na sfinalizowanie transakcji, spadła w październiku o 16,8% rok do roku — był to największy spadek od sierpnia 2023 roku. Jednocześnie korekta nie ma charakteru ogólnokrajowego: w Hartford w stanie Connecticut ceny mieszkań były o 28% wyższe niż podczas szczytu w 2022 roku, a w aglomeracjach Chicago, Milwaukee, Kansas City i Cedar Rapids nadal rosły.

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