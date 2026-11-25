10月，美国300个最大房地产市场中有76个市场的房价同比下降。这一数量高于9月的66个市场，也高于8月的54个市场，Fortune报道称，其援引了ResiClub对Zillow Home Value Index的分析。

在全美50个最大住房市场中，有21个市场，即42%，录得房价同比下跌。与此同时，全美住房价格在10月仍然上涨，较上年10月增长0.7%。增长速度有所放缓：9月为1%，8月为1.3%。

奥斯汀的调整

在得克萨斯州奥斯汀，房价较2022年峰值低28.8%。ResiClub首席执行官兰斯·兰伯特称，该市的情况是典型的繁荣与衰退周期。他表示，疫情期间，奥斯汀迎来了一批转为远程办公的员工，而价格上涨刺激了更活跃的住房建设。

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根据穆迪分析的数据，2022年9月，奥斯汀的住房被高估了61%，房价已脱离当地收入水平。10月，奥斯汀都市区完成交易的数量同比下降11.4%。市场上的住房库存增至6.2个月，而一年前为5.8个月。

高利率与需求走弱

ResiClub将市场的新一轮走弱与长期收益率和抵押贷款利率上升联系起来。根据房地美的数据，11月19日，30年期固定利率抵押贷款的平均利率为7.28%。Zillow估计，10月在支付20%首付的情况下，一套典型美国住宅的月供为2004美元，比一年前高12.8%。

需求也在走弱：10月，转为待成交状态的新挂牌房源数量同比下降16.8%，这是自2023年8月以来的最大降幅。与此同时，这一调整并非全国性的：在康涅狄格州哈特福德，房价比2022年峰值高28%，而在芝加哥、密尔沃基、堪萨斯城和锡达拉皮兹都市区，房价仍在继续上涨。

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