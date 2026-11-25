Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) wezwał Komisję Europejską do rozważenia nowych zasad dla firm kryptowalutowych, które kierują klientów do usług zdecentralizowanych finansów (DeFi), przede wszystkim do protokołów pożyczkowych. Informuje o tym CoinDesk, powołując się na raport regulatora dotyczący wykorzystania stablecoinów w DeFi.

Luka w przepisach MiCA

EBA wskazuje, że unijne rozporządzenie w sprawie rynków kryptoaktywów MiCA obejmuje emitentów stablecoinów i dostawców usług związanych z kryptoaktywami, ale nie reguluje usług działających w pełni zdecentralizowanie i bez pośrednika.

MiCA zakazuje emitentom i firmom kryptowalutowym wypłacania odsetek od tokenów pieniądza elektronicznego. Jednocześnie posiadacze stablecoinów mogą pożyczać je za pośrednictwem protokołów DeFi i uzyskiwać dochód. Według EBA niektóre firmy kryptowalutowe reklamują dostęp do takich usług jako sposób zarabiania na stablecoinach.

Jakie ograniczenia proponuje regulator

Wśród środków proponowanych przez EBA są ocena adekwatności takich produktów dla klientów, dodatkowe ujawnianie ryzyk, ograniczenia dźwigni finansowej oraz zakaz kierowania klientów przez DeFi do stablecoinów niedopuszczonych w UE. Regulator zaproponował również wprowadzenie systemu certyfikacji dla protokołów pożyczkowych DeFi.

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Osobno EBA zwrócił uwagę na dostęp użytkowników do tokenów, które nie mają zezwolenia zgodnie z MiCA. W przeprowadzonym w 2026 roku badaniu 15% respondentów w Europie Zachodniej stwierdziło, że posiada USDT firmy Tether, choć ten stablecoin nie jest zatwierdzony w ramach MiCA.

Skala DeFi w Europie

Według DeFiLlama na początku 2026 roku łączna wartość aktywów zablokowanych w protokołach DeFi przekraczała 110 mld dolarów, a później spadła do 67,5 mld dolarów. W raporcie EBA wskazano, że w lipcu 2026 roku wskaźnik ten wynosił 75 mld dolarów — około 3% łącznej wartości rynku kryptowalut. Niemcy, Francja i Hiszpania są liderami UE pod względem aktywności w DeFi, jednak zajmują odpowiednio dopiero 18., 19. i 26. miejsce w światowym rankingu.

EBA zaznaczył również, że firmy kryptowalutowe zapewniają dostęp do DeFi przez własne platformy, a agenci AI obniżają techniczne bariery wejścia do tego sektora. Według badania europejskich inwestorów instytucjonalnych 42% z nich oczekuje, że będzie korzystać z DeFi do 2028 roku.

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