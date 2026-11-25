Пилот Red Bull Макс Ферстаппен во время гоночного уикенда Формулы-1 в Лас-Вегасе, США, играл в Grand Theft Auto 6 утром и вечером. По его словам, с момента релиза игры на прошлой неделе он уже провел в ней 40 часов.

Игра во время уикенда в Лас-Вегасе

Об этом 29-летний нидерландский гонщик рассказал в прямом эфире на Twitch-канале VerstappenSimRacing, сообщает Der Spiegel. Ферстаппен отметил, что в Лас-Вегасе не мог выходить наружу, поэтому играл в GTA 6. События игры происходят в вымышленном штате Леонида — игровом аналоге Флориды — и городе Вайс-Сити.

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Победа на трассе

Еще до уикенда Ферстаппен говорил, что уже скачал GTA 6 и планировал начать играть, как только у него появится время. Он также сообщил, что играл в предыдущие части серии. По данным издания, чемпион мира Кими Антонелли попросил отца привезти его PlayStation в Лас-Вегас.

На Гран-при Лас-Вегаса Ферстаппен одержал победу, совершив несколько обгонов. После финиша он пошутил по радиосвязи: «Сколько раз я вообще обгонял?»

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