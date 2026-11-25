Kierowca Red Bulla Max Verstappen podczas wyścigowego weekendu Formuły 1 w Las Vegas w USA grał rano i wieczorem w Grand Theft Auto 6. Jak powiedział, od premiery gry w ubiegłym tygodniu spędził już przy niej 40 godzin.

Gra podczas weekendu w Las Vegas

29-letni holenderski kierowca opowiedział o tym podczas transmisji na żywo na kanale Twitch VerstappenSimRacing, informuje Der Spiegel. Verstappen zaznaczył, że w Las Vegas nie mógł wychodzić na zewnątrz, więc grał w GTA 6. Akcja gry rozgrywa się w fikcyjnym stanie Leonida — growym odpowiedniku Florydy — oraz w mieście Vice City.

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Zwycięstwo na torze

Jeszcze przed weekendem Verstappen mówił, że już pobrał GTA 6 i planował zacząć grać, gdy tylko znajdzie czas. Poinformował także, że grał w poprzednie części serii. Według publikacji mistrz świata Kimi Antonelli poprosił ojca, aby przywiózł jego PlayStation do Las Vegas.

Podczas Grand Prix Las Vegas Verstappen odniósł zwycięstwo, wykonując kilka manewrów wyprzedzania. Po finiszu zażartował przez radio: „Ile razy właściwie wyprzedzałem?”

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