多莉·帕顿的教女麦莉·赛勒斯将代表帕顿家族领取CNN英雄传承奖，以追授表彰这位歌手。该奖将于12月5日在第20届年度CNN英雄全明星致敬典礼上颁发，《Variety》报道。

追授荣誉

帕顿于今年夏天去世，享年80岁，她将获颁第四届年度CNN英雄传承奖。CNN以该奖表彰毕生致力于服务他人的知名人士。怀诺娜·贾德和其他典礼参与者将颁发这项追授奖项。

多莉·帕顿的慈善活动包括提高识字率和完成学业比例的倡议、帮助受自然灾害影响的人群、支持医疗项目、创造就业岗位，以及在她成长的东田纳西州扶贫。

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典礼节目

CNN主持人安德森·库珀和劳拉·科茨将主持CNN英雄全明星致敬典礼。节目还将公布2026年CNN年度英雄观众投票的获胜者。已公布的特别节目嘉宾包括乔恩·邦·乔维、凯莉·里帕、马克·康苏埃洛斯和演员爱德华·诺顿。

次日，即12月6日，CNN将播出纪录片《多莉·帕顿：塑造我们的歌曲》。影片将收录帕顿接受CNN采访的档案资料，以及与词曲作者黛安·沃伦、谢恩·麦克纳利、本·约翰逊和艾米·艾伦的对谈。典礼将在CNN、CNN International和CNN en Español播出。

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