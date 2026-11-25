Майли Сайрус, крестница Долли Партон, примет от имени семьи Партон премию CNN Heroes Legacy Award, которой певицу почтут посмертно. Награду вручат 5 декабря во время 20-й ежегодной церемонии CNN Heroes All-Star Tribute, сообщает Variety.

Посмертная награда

Партон, умершую этим летом в возрасте 80 лет, отметят четвертой ежегодной премией CNN Heroes Legacy Award. CNN чествует ею известных людей, посвятивших жизнь служению другим. Посмертную награду вручат Вайнонна Джадд и другие участники церемонии.

Благотворительная деятельность Долли Партон включала инициативы по повышению уровня грамотности и показателей завершения обучения, помощь пострадавшим от стихийных бедствий, поддержку медицинских программ, создание рабочих мест и борьбу с бедностью в Восточном Теннесси, где она выросла.

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Программа церемонии

Ведущими CNN Heroes All-Star Tribute будут ведущие CNN Андерсон Купер и Лора Коутс. Во время эфира также объявят победителя зрительского голосования за звание CNN Hero of the Year 2026. Среди заявленных гостей специального выпуска — Джон Бон Джови, Келли Рипа, Марк Консуэлос и актер Эдвард Нортон.

На следующий день, 6 декабря, CNN покажет документальный фильм «Долли Партон: Песни, которые нас сформировали». В ленту войдут архивные интервью Партон для CNN, а также беседы с авторами песен Дайан Уоррен, Шейном Маканалли, Беном Джонсоном и Эми Аллен. Церемонию будут транслировать на CNN, CNN International и CNN en Español.

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