Miley Cyrus, chrześniaczka Dolly Parton, odbierze w imieniu rodziny Parton nagrodę CNN Heroes Legacy Award, którą piosenkarka zostanie uhonorowana pośmiertnie. Nagroda zostanie wręczona 5 grudnia podczas 20. dorocznej ceremonii CNN Heroes All-Star Tribute, donosi Variety.

Pośmiertne wyróżnienie

Parton, która zmarła tego lata w wieku 80 lat, zostanie uhonorowana czwartą doroczną nagrodą CNN Heroes Legacy Award. CNN wyróżnia nią znane osoby, które poświęciły życie służbie innym. Pośmiertną nagrodę wręczą Wynonna Judd i inni uczestnicy ceremonii.

Działalność charytatywna Dolly Parton obejmowała inicjatywy na rzecz podnoszenia poziomu umiejętności czytania i wskaźników ukończenia nauki, pomoc dla osób poszkodowanych przez klęski żywiołowe, wsparcie programów medycznych, tworzenie miejsc pracy oraz walkę z ubóstwem we Wschodnim Tennessee, gdzie dorastała.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Program ceremonii

Gospodarzami CNN Heroes All-Star Tribute będą prezenterzy CNN Anderson Cooper i Laura Coates. Podczas transmisji zostanie również ogłoszony zwycięzca głosowania widzów o tytuł CNN Hero of the Year 2026. Wśród zapowiedzianych gości programu specjalnego są Jon Bon Jovi, Kelly Ripa, Mark Consuelos i aktor Edward Norton.

Następnego dnia, 6 grudnia, CNN pokaże film dokumentalny „Dolly Parton: The Songs That Shaped Us”. Film będzie zawierał archiwalne wywiady, których Parton udzieliła CNN, a także rozmowy z autorami piosenek: Diane Warren, Shane’em McAnallym, Benem Johnsonem i Amy Allen. Ceremonia będzie transmitowana na CNN, CNN International i CNN en Español.

Czytaj nas na