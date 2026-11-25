Stany Zjednoczone zaproponowały wprowadzenie 10-procentowego cła na gotowe samoloty importowane z Brazylii. Waszyngton proponuje również zmianę obowiązujących 25-procentowych ceł wprowadzonych w lipcu na część brazylijskich towarów.

Jak podaje Cyprus Mail, Biuro Przedstawiciela Handlowego USA wyjaśniło propozycję brakiem postępów w negocjacjach z Brazylią. Amerykański urzędnik oświadczył, że po kilku rundach rozmów w ciągu roku między stronami nadal pozostają istotne różnice.

Samoloty i cukier

Gotowe samoloty były dotychczas zwolnione z amerykańskich ceł na brazylijskie towary. Według amerykańskiego urzędnika ta kategoria jest czwartą pod względem wielkości wśród towarów eksportowanych przez Brazylię do Stanów Zjednoczonych. Nowe cło może wpłynąć na brazylijskiego producenta samolotów Embraer. Firma nie odpowiedziała na prośbę o komentarz.

Ponadto Waszyngton proponuje ustalenie nowej stawki celnej dla cukru surowego i rafinowanego importowanego ponad ustalone kontyngenty. Stany Zjednoczone oświadczyły, że ma to uniemożliwić dostawy brazylijskiego cukru do kraju przez państwa trzecie. Strona amerykańska poinformowała również, że pozostaje otwarta na dalsze negocjacje.

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Stanowisko Brazylii

Stany Zjednoczone oskarżają Brazylię o nieuczciwe praktyki, w tym w związku z nielegalnym wylesianiem oraz systemem płatności natychmiastowych Pix. Amerykańskie władze uważają, że Pix stwarza niekorzystne warunki dla firm wydających karty kredytowe. Brazylia odrzuca te oskarżenia.

Brazylijskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że oceni skutki proponowanych ceł. Dzień wcześniej kraj zwrócił się do Światowej Organizacji Handlu o powołanie panelu do rozpatrzenia lipcowych ceł w procedurze Section 301, jednak Stany Zjednoczone tego samego dnia zablokowały ten krok.

Lipcowe cła utrzymały i rozszerzyły wyjątki dla brazylijskiej wołowiny, kawy, samolotów i innych towarów. Brazylia podlega również dodatkowemu 12,5-procentowemu cłu w ramach odrębnego amerykańskiego dochodzenia dotyczącego powiązań z pracą przymusową w łańcuchach dostaw dziesiątek krajów.

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