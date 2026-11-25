Сполучені Штати запропонували запровадити 10-відсоткове мито на готові літаки, імпортовані з Бразилії. Вашингтон також пропонує змінити чинні 25-відсоткові тарифи, запроваджені в липні для частини бразильських товарів.

Як повідомляє Cyprus Mail, Управління торговельного представника США пояснило пропозицію відсутністю прогресу в переговорах із Бразилією. Американський посадовець заявив, що після кількох раундів переговорів протягом року між сторонами залишаються істотні розбіжності.

Літаки та цукор

Готові літаки досі були звільнені від американських тарифів на бразильські товари. За словами посадовця США, ця категорія є четвертою за величиною серед товарів, які Бразилія експортує до Сполучених Штатів. Нове мито може вплинути на бразильського авіавиробника Embraer. Компанія не відповіла на запит про коментар.

Крім того, Вашингтон пропонує встановити нову тарифну ставку для сирого та рафінованого цукру, що ввозиться понад встановлені квоти. У США заявили, що це має унеможливити постачання бразильського цукру до країни через треті держави. Американська сторона також повідомила, що залишається відкритою до подальших переговорів.

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Позиція Бразилії

США звинувачують Бразилію в несправедливих практиках, зокрема щодо незаконного вирубування лісів і системи миттєвих платежів Pix. Американська влада вважає, що Pix створює невигідні умови для компаній, які випускають кредитні картки. Бразилія відкидає ці звинувачення.

Міністерство закордонних справ Бразилії повідомило, що оцінить наслідки запропонованих тарифів. Напередодні країна звернулася до Світової організації торгівлі з проханням створити групу для розгляду липневих тарифів за процедурою Section 301, однак США того ж дня заблокували цей крок.

Липневі тарифи зберегли та розширили винятки для бразильської яловичини, кави, літаків та інших товарів. Бразилія також підпадає під додаткове 12,5-відсоткове мито в межах окремого розслідування США щодо зв’язків із примусовою працею в ланцюгах постачання десятків країн.

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