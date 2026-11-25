美国提议对从巴西进口的成品飞机征收10%的关税。华盛顿还提议修改7月对部分巴西商品实施的现行25%关税。

据《塞浦路斯邮报》报道，美国贸易代表办公室将这一提议归因于与巴西谈判缺乏进展。一名美国官员表示，经过年内数轮谈判，双方之间仍存在重大分歧。

飞机和糖

成品飞机此前一直免于美国对巴西商品征收的关税。这名美国官员表示，这一类别在巴西出口到美国的商品中位居第四。新关税可能影响巴西飞机制造商巴西航空工业公司（Embraer）。该公司没有回应置评请求。

此外，华盛顿提议对超过既定配额进口的原糖和精炼糖设定新的关税税率。美国表示，此举旨在阻止巴西糖经由第三国供应到美国。美方还表示，仍对进一步谈判持开放态度。

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巴西的立场

美国指责巴西存在不公平做法，特别是涉及非法毁林和即时支付系统Pix。美国当局认为，Pix为发行信用卡的公司创造了不利条件。巴西否认这些指控。

巴西外交部表示，将评估拟议关税带来的后果。前一天，该国请求世界贸易组织成立专家组，审议依据Section 301程序实施的7月关税，但美国在当天阻止了这一步骤。

7月的关税保留并扩大了对巴西牛肉、咖啡、飞机和其他商品的豁免。巴西还受到额外12.5%关税的约束，该关税源于美国就数十个国家供应链中与强迫劳动的关联开展的一项单独调查。

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