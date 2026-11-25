Соединенные Штаты предложили ввести 10-процентную пошлину на готовые самолеты, импортируемые из Бразилии. Вашингтон также предлагает изменить действующие 25-процентные тарифы, введенные в июле для части бразильских товаров.

Как сообщает Cyprus Mail, Управление торгового представителя США объяснило это предложение отсутствием прогресса в переговорах с Бразилией. Американский чиновник заявил, что после нескольких раундов переговоров в течение года между сторонами сохраняются существенные разногласия.

Самолеты и сахар

Готовые самолеты до сих пор были освобождены от американских тарифов на бразильские товары. По словам чиновника США, эта категория является четвертой по величине среди товаров, которые Бразилия экспортирует в Соединенные Штаты. Новая пошлина может повлиять на бразильского авиапроизводителя Embraer. Компания не ответила на запрос о комментарии.

Кроме того, Вашингтон предлагает установить новую тарифную ставку для сырого и рафинированного сахара, ввозимого сверх установленных квот. В США заявили, что это должно сделать невозможными поставки бразильского сахара в страну через третьи государства. Американская сторона также сообщила, что остается открытой для дальнейших переговоров.

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Позиция Бразилии

США обвиняют Бразилию в недобросовестных практиках, в частности в связи с незаконной вырубкой лесов и системой мгновенных платежей Pix. Американские власти считают, что Pix создает невыгодные условия для компаний, выпускающих кредитные карты. Бразилия отвергает эти обвинения.

Министерство иностранных дел Бразилии сообщило, что оценит последствия предложенных тарифов. Накануне страна обратилась во Всемирную торговую организацию с просьбой создать группу для рассмотрения июльских тарифов по процедуре Section 301, однако США в тот же день заблокировали этот шаг.

Июльские тарифы сохранили и расширили исключения для бразильской говядины, кофе, самолетов и других товаров. Бразилия также подпадает под дополнительную 12,5-процентную пошлину в рамках отдельного расследования США о связях с принудительным трудом в цепочках поставок десятков стран.

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