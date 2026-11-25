Гонщик Ducati Франческо Баньяя из-за травмы не примет участия в финальном этапе сезона MotoGP в Валенсии, Испания. Окончательное медицинское обследование не позволило двукратному чемпиону серии вернуться на мотоцикл, сообщает Channel NewsAsia.

Травма после аварии в Катаре

29-летний Баньяя попал в аварию на первом круге спринтерской гонки в Катаре в этом месяце. Фермин Альдегер столкнулся с задней шиной его Ducati, в результате чего итальянец получил перелом стопы, а заезд был остановлен красными флагами.

Из-за травмы Баньяя также пропустил Гран-при Португалии. На этом этапе его напарник по команде Марк Маркес завоевал свой восьмой титул чемпиона MotoGP.

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Замена в Валенсии и переход в Aprilia

В Валенсии Баньяю, как и на португальском этапе, заменит Икер Лекуона. Ducati отметила, что Лекуона выступит на домашней трассе после того, как набрал очки в обеих гонках португальского уикенда.

Баньяя выигрывал чемпионат MotoGP в 2022 и 2023 годах, а в 2024 году стал вице-чемпионом. За Ducati он одержал 31 победу — больше всех среди гонщиков команды в MotoGP. В 2027 году он будет выступать за Aprilia по четырехлетнему контракту. Его место в заводской команде Ducati должен занять гонщик KTM Педро Акоста, который станет напарником Маркеса.

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