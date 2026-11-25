杜卡迪车手弗朗切斯科·巴尼亚亚因伤将无法参加在西班牙瓦伦西亚举行的MotoGP赛季收官站。最终医学检查不允许这位两届系列赛冠军重返赛车，Channel NewsAsia报道称。

卡塔尔事故后受伤

29岁的巴尼亚亚本月在卡塔尔冲刺赛首圈发生事故。费尔明·阿尔德盖尔撞上了他杜卡迪赛车的后轮胎，导致这名意大利人脚部骨折，比赛随即因红旗而中止。

巴尼亚亚也因伤缺席了葡萄牙大奖赛。在这一站中，他的队友马克·马尔克斯赢得了个人第八个MotoGP冠军头衔。

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瓦伦西亚的替补及转投阿普利亚

在瓦伦西亚，巴尼亚亚将和葡萄牙站一样由伊克尔·莱库奥纳替代。杜卡迪表示，莱库奥纳在葡萄牙周末的两场比赛中均获得积分后，将在自己的主场赛道出战。

巴尼亚亚在2022年和2023年赢得MotoGP冠军，并于2024年获得亚军。他为杜卡迪取得31场胜利，是该队车手中在MotoGP获胜场次最多的人。2027年，他将根据一份为期四年的合同代表阿普利亚参赛。他在杜卡迪厂队的位置预计将由KTM车手佩德罗·阿科斯塔接替，后者将成为马尔克斯的队友。

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