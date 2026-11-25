Zawodnik Ducati Francesco Bagnaia z powodu kontuzji nie weźmie udziału w finałowej rundzie sezonu MotoGP w Walencji w Hiszpanii. Ostateczne badanie medyczne nie pozwoliło dwukrotnemu mistrzowi serii wrócić na motocykl, informuje Channel NewsAsia.

Kontuzja po wypadku w Katarze

29-letni Bagnaia miał w tym miesiącu wypadek na pierwszym okrążeniu wyścigu sprinterskiego w Katarze. Fermin Aldeguer zderzył się z tylną oponą jego Ducati, w wyniku czego Włoch doznał złamania stopy, a wyścig został przerwany czerwoną flagą.

Z powodu kontuzji Bagnaia opuścił również Grand Prix Portugalii. Podczas tej rundy jego kolega z zespołu Marc Marquez zdobył swój ósmy tytuł mistrza MotoGP.

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Zastępstwo w Walencji i przejście do Aprilii

W Walencji Bagnaia, podobnie jak podczas portugalskiej rundy, zostanie zastąpiony przez Ikera Lecuonę. Ducati zaznaczyło, że Lecuona wystąpi na swoim domowym torze po zdobyciu punktów w obu wyścigach portugalskiego weekendu.

Bagnaia wygrał mistrzostwa MotoGP w 2022 i 2023 roku, a w 2024 roku został wicemistrzem. Dla Ducati odniósł 31 zwycięstw — najwięcej spośród zawodników zespołu w MotoGP. W 2027 roku będzie jeździł dla Aprilii na mocy czteroletniego kontraktu. Jego miejsce w fabrycznym zespole Ducati ma zająć zawodnik KTM Pedro Acosta, który zostanie kolegą z zespołu Marqueza.

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