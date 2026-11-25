Владелец английского футбольного клуба «Лестер Сити» Айяватт «Топ» Сривадданапрабха сообщил, что клуб больше не продаётся. Он завершил процесс поиска нового инвестора или смены владельца, поскольку переговоры не привели к сделке, сообщает BBC Sport.

Поиск инвестора завершён

В открытом письме болельщикам Сривадданапрабха заявил, что клуб изучал, могут ли новые инвестиции или смена владельца стать правильным решением для «Лестер Сити». По его словам, достичь договорённостей не удалось, поэтому процесс завершили, чтобы сосредоточиться на работе, необходимой для дальнейшего развития клуба.

По данным BBC Sport, летом «Лестер» выставили на продажу после двух последовательных вылетов: команда покинула Премьер-лигу, затем Чемпионшип и оказалась в третьем по уровню английском дивизионе — Лиге один. Американский инвестиционный банк Citigroup подготовил презентацию для потенциальных покупателей, в которой запрашиваемая цена клуба превышала 200 млн фунтов стерлингов.

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Финансы и изменения в руководстве

Семья Сривадданапрабха владеет «Лестер Сити» через тайский бизнес беспошлинной торговли King Power на протяжении 16 лет. Компания приобрела клуб в 2010 году за 35 млн фунтов. За этот период «Лестер» выиграл Премьер-лигу в 2016 году и Кубок Англии в 2021 году.

По словам владельца, финансовое положение клуба благодаря King Power остаётся защищённым, однако «Лестеру» необходимо работать над более устойчивой финансовой моделью. В прошлом сезоне у команды сняли очки за нарушение правил расходов. Сривадданапрабха также подтвердил, что исполнительный директор Кевин Дэвис покинет должность в декабре. Он занимал её с марта.

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