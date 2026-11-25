Właściciel angielskiego klubu piłkarskiego Leicester City, Aiyawatt „Top” Srivaddhanaprabha, poinformował, że klub nie jest już na sprzedaż. Zakończył proces poszukiwania nowego inwestora lub zmiany właściciela, ponieważ negocjacje nie doprowadziły do zawarcia umowy, podaje BBC Sport.

Zakończono poszukiwania inwestora

W otwartym liście do kibiców Srivaddhanaprabha oświadczył, że klub analizował, czy nowe inwestycje lub zmiana właściciela mogą być właściwym rozwiązaniem dla Leicester City. Jak zaznaczył, nie udało się osiągnąć porozumienia, dlatego proces zakończono, aby skupić się na pracy potrzebnej do dalszego rozwoju klubu.

Według BBC Sport Leicester wystawiono na sprzedaż latem po dwóch kolejnych spadkach: zespół opuścił Premier League, a następnie Championship i znalazł się w trzeciej klasie rozgrywkowej w Anglii — League One. Amerykański bank inwestycyjny Citigroup przygotował prezentację dla potencjalnych nabywców, w której cena wywoławcza klubu przekraczała 200 mln funtów szterlingów.

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Finanse i zmiany w kierownictwie

Rodzina Srivaddhanaprabha jest właścicielem Leicester City za pośrednictwem tajskiego przedsiębiorstwa handlu bezcłowego King Power od 16 lat. Firma kupiła klub w 2010 roku za 35 mln funtów. W tym okresie Leicester zdobyło mistrzostwo Premier League w 2016 roku oraz Puchar Anglii w 2021 roku.

Według właściciela sytuacja finansowa klubu dzięki King Power pozostaje zabezpieczona, jednak Leicester musi pracować nad bardziej zrównoważonym modelem finansowym. W ubiegłym sezonie zespołowi odjęto punkty za naruszenie zasad dotyczących wydatków. Srivaddhanaprabha potwierdził również, że dyrektor wykonawczy Kevin Davis opuści stanowisko w grudniu. Pełnił je od marca.

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