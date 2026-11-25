英格兰足球俱乐部莱斯特城的老板艾亚瓦特·“托普”·斯里瓦达那帕巴表示，俱乐部已不再出售。他终止了寻找新投资者或更换所有者的进程，因为谈判未能达成交易，BBC体育报道。

寻找投资者的工作已结束

斯里瓦达那帕巴在致球迷的公开信中表示，俱乐部曾研究新的投资或更换所有者是否可能是莱斯特城的正确选择。根据他的说法，未能达成协议，因此结束了这一进程，以专注于俱乐部进一步发展所需的工作。

据BBC体育报道，莱斯特城在夏季经历连续两次降级后被推向市场：球队离开英超联赛，随后又离开英冠联赛，进入英格兰第三级别联赛——英甲联赛。美国投资银行花旗集团为潜在买家准备了一份推介材料，其中俱乐部的要价超过2亿英镑。

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财务与管理层变动

斯里瓦达那帕巴家族通过泰国免税业务King Power拥有莱斯特城已有16年。该公司于2010年以3500万英镑收购了俱乐部。在此期间，莱斯特城于2016年赢得英超联赛冠军，并于2021年赢得英格兰足总杯。

老板表示，俱乐部通过King Power的财务状况仍受到保障，但莱斯特城需要致力于建立更可持续的财务模式。上赛季，该队因违反支出规则被扣分。斯里瓦达那帕巴还确认，首席执行官凯文·戴维斯将于12月离职。他自3月起担任该职位。

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