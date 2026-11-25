Южнокорейская криптовалютная биржа Bithumb заявила, что в результате инцидента с безопасностью в октябре злоумышленники похитили больше персональных данных клиентов, чем было известно первоначально. Как сообщает CoinDesk, торговые системы платформы не были взломаны, а криптовалюта во время инцидента похищена не была.

Какие данные получили злоумышленники

По итогам дополнительного расследования Bithumb установила, что среди похищенных записей были номера паспортов тысяч клиентов, банковские реквизиты, истории транзакций и адреса криптовалютных кошельков. Также могли быть скомпрометированы имена, номера телефонов, домашние адреса, документы, удостоверяющие личность, и национальные идентификационные номера. Биржа отметила, что объем раскрытой информации различается для разных клиентов.

Ранее Bithumb сообщала о пострадавших клиентах и сотрудниках, однако после обнаружения дополнительных записей не назвала обновленное общее число людей, которых затронула утечка.

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Предупреждение о фишинговых атаках

Bithumb предупредила пользователей о поддельных сайтах, электронных письмах и SMS, через которые мошенники могут выдавать себя за представителей биржи и пытаться получить персональные данные или учетные данные криптовалютных кошельков. Похищенные документы, сведения о транзакциях и адреса кошельков могут помочь злоумышленникам персонализировать такие атаки и убедить пользователей передать пароли или перевести средства.

По данным биржи, она усилила мониторинг подозрительных входов в аккаунты и вывода средств, ввела дополнительные проверки личности и предлагает компенсацию убытков, вызванных утечкой.

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