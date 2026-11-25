Південнокорейська криптобіржа Bithumb заявила, що внаслідок інциденту з безпекою в жовтні зловмисники викрали більше персональних даних клієнтів, ніж було відомо спочатку. Як повідомляє CoinDesk, торгові системи платформи не були зламані, а криптовалюту під час інциденту не викрали.

Які дані отримали зловмисники

За підсумками додаткового розслідування Bithumb встановила, що серед викрадених записів були номери паспортів тисяч клієнтів, банківські реквізити, історія транзакцій і адреси криптогаманців. Також могли бути скомпрометовані імена, номери телефонів, домашні адреси, документи, що посвідчують особу, та національні ідентифікаційні номери. Біржа зазначила, що обсяг розкритої інформації відрізняється для різних клієнтів.

Раніше Bithumb повідомляла про постраждалих клієнтів і працівників, однак після виявлення додаткових записів не назвала оновленої загальної кількості людей, яких торкнувся витік.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Попередження про фішингові атаки

Bithumb попередила користувачів про фальшиві сайти, електронні листи та SMS, через які шахраї можуть видавати себе за представників біржі й намагатися отримати персональні дані або облікові дані криптогаманців. Викрадені документи, відомості про транзакції та адреси гаманців можуть допомогти зловмисникам персоналізувати такі атаки й переконувати користувачів передати паролі або переказати кошти.

За даними біржі, вона посилила моніторинг підозрілих входів до акаунтів і виведення коштів, запровадила додаткові перевірки особи та пропонує компенсацію збитків, спричинених витоком.

Читай нас у