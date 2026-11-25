Reprezentacja RPA w krykiecie pokonała Bangladesz różnicą jednego inningu i 219 runów w drugim meczu testowym, kończąc serię wynikiem 2:0. Wiaan Mulder zdobył siedem wicketów z wynikiem 7-31, a mecz zakończył się przed przerwą na herbatę trzeciego dnia, informuje Cyprus Mail.

Siedem wicketów Muldera

We wtorek Mulder zdobył century, po czym RPA zadeklarowała zakończenie swojego inningu przy wyniku 494 za siedem wicketów. Bangladesz rozpoczął ostatni inning ze stratą 403 runów, lecz został wyeliminowany za 184. W pierwszym inningu drużyna Bangladeszu zdobyła 91 runów.

Był to pierwszy wynik Muldera obejmujący pięć wicketów w inningu testowym. Wyeliminował Tanzida Hasana, Mominula Haque'a, Littona Dasa, Jakera Alego, Shorifulа Islama, kapitana Najmula Hossaina Shanto oraz Taskina Ahmeda.

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Przebieg ostatniego inningu

Bangladesz rozpoczął dzień przy pochmurnej pogodzie i stawiał opór na początku inningu: para otwierająca zdobyła 58 runów. Jednak zespół stracił trzy wickety za 20 runów i do przerwy obiadowej miał wynik 109 za trzy wickety.

Mahfidzul Islam zdobył 38 runów, Towhid Hridoy — 41 runów z 33 piłek, a Shanto — 34. Ostatni wicket padł po tym, jak Mulder złapał Khaleda Ahmeda na granicy boiska po rzucie Marco Jansena. W pierwszym meczu serii RPA pokonała Bangladesz przewagą dziewięciu wicketów.

Zwycięstwo umocniło RPA na pierwszym miejscu w tabeli World Test Championship.

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