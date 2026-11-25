南非板球队在第二场测试赛中以一局和219分击败孟加拉国，并以2比0结束该系列赛。维安·马尔德取得7-31的成绩，拿下7个三柱门，比赛在第三天茶歇前结束，Cyprus Mail报道。

马尔德的七个三柱门

周二，马尔德打出百分，随后南非在7个三柱门失守、得到494分时宣布结束本方局数。孟加拉国在最后一局开始时落后403分，但以184分被全部淘汰。在第一局中，孟加拉国队得到91分。

这是马尔德在测试赛单局中首次取得五个三柱门。他淘汰了坦齐德·哈桑、莫米努尔·哈克、利顿·达斯、贾克尔·阿里、绍里富尔·伊斯兰、队长纳杰穆尔·侯赛因·尚托和塔斯金·艾哈迈德。

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最后一局的进程

孟加拉国在阴天开始比赛，并在局初顽强抵抗：开局搭档得到58分。然而，该队在20分内失去3个三柱门，午餐休息时的成绩为3个三柱门失守、得到109分。

马赫菲祖尔·伊斯兰得到38分，陶希德·赫里多伊在33个球中得到41分，尚托得到34分。最后一个三柱门在马尔德于边界接住马尔科·扬森投球下的哈立德·艾哈迈德后落下。在系列赛首场比赛中，南非以9个三柱门的优势击败孟加拉国。

这场胜利巩固了南非在世界测试锦标赛积分榜上的第一位。

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