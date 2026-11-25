Сборная ЮАР по крикету победила Бангладеш с разницей в иннинг и 219 ранов во втором тестовом матче и завершила серию со счетом 2:0. Виан Малдер взял семь викетов с показателем 7-31, а матч завершился еще до чаепития третьего дня, сообщает Cyprus Mail.

Семь викетов Малдера

Во вторник Малдер оформил сенчури, после чего ЮАР объявила о завершении своего иннинга при счете 494 за семь викетов. Бангладеш начал последний иннинг с отставанием в 403 рана, но был выбит за 184. В первом иннинге бангладешская команда набрала 91 ран.

Для Малдера это был первый результат с пятью викетами в тестовом иннинге. Он выбил Танзида Хасана, Моминула Хака, Литтона Даса, Джакера Али, Шорифула Ислама, капитана Наджмула Хоссейна Шанто и Таскина Ахмеда.

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Ход последнего иннинга

Бангладеш начал день в облачную погоду и оказывал сопротивление в начале иннинга: стартовая пара набрала 58 ранов. Однако команда потеряла три викета за 20 ранов и к обеденному перерыву имела 109 за три викета.

Махфиджул Ислам набрал 38 ранов, Таухид Хридой — 41 ран с 33 мячей, а Шанто — 34. Последний викет пал после того, как Малдер поймал Халеда Ахмеда на границе поля с подачи Марко Янсена. В первом матче серии ЮАР победила Бангладеш с преимуществом в девять викетов.

Победа укрепила первое место ЮАР в турнирной таблице Мирового чемпионата по тестовому крикету.

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