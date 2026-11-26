В Демократической Республике Конго число подтвержденных случаев Эболы с начала вспышки, объявленной в мае, достигло 12 021. Количество смертей, связанных с болезнью, составило 5 904, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения страны. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Вспышка охватила восемь провинций

Вирус, который первоначально фиксировали в одной провинции, теперь распространился на Верхнее Уэле, Итури, Северное Киву, Южное Киву, Нижнее Уэле, Чопо, Южное Убанги и Северное Убанги. По данным агентства, конфликт и сопротивление в общинах связывают с более быстрым распространением вируса.

Всемирная организация здравоохранения ранее на этой неделе заявила, что интенсивные боевые действия возле больницы в провинции Итури нарушили меры реагирования на Эболу. Команду ВОЗ временно переместили из района Монгбвалу, пока ситуация не стабилизируется. До этого медики более 24 часов оставались заблокированными в родильном отделении медучреждения.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

План реагирования до мая 2027 года

ВОЗ и Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний представили обновленный континентальный план готовности и реагирования на вирус Бундибугио, рассчитанный на период с ноября 2026 года по май 2027 года. По оценке ВОЗ, для реализации мер в течение следующих шести месяцев необходимо 1,576 млрд долларов.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус отметил, что план предусматривает сосредоточение на общинах, усиление раннего выявления и медицинской помощи, а также координацию действий стран и партнеров для прекращения передачи вируса и предотвращения его дальнейшего распространения.

Читай нас в