W Demokratycznej Republice Konga liczba potwierdzonych przypadków Eboli od początku ogniska ogłoszonego w maju osiągnęła 12 021. Liczba zgonów związanych z chorobą wyniosła 5 904, wynika z danych Ministerstwa Zdrowia kraju. Poinformowała o tym Anadolu Agency.

Ognisko objęło osiem prowincji

Wirus, który początkowo odnotowano w jednej prowincji, rozprzestrzenił się obecnie na Górne Uele, Ituri, Kiwu Północne, Kiwu Południowe, Dolne Uele, Czopo, Ubangi Południowe i Ubangi Północne. Według agencji konflikt i opór w społecznościach wiążą się z szybszym rozprzestrzenianiem się wirusa.

Światowa Organizacja Zdrowia na początku tego tygodnia oświadczyła, że intensywne walki w pobliżu szpitala w prowincji Ituri zakłóciły działania w odpowiedzi na Ebolę. Zespół WHO został tymczasowo przeniesiony z rejonu Mongbwalu do czasu ustabilizowania sytuacji. Wcześniej medycy przez ponad 24 godziny byli zablokowani na oddziale położniczym placówki medycznej.

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Plan reagowania do maja 2027 roku

WHO i Afrykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom przedstawiły zaktualizowany kontynentalny plan gotowości i reagowania na wirusa Bundibugyo, przewidziany na okres od listopada 2026 roku do maja 2027 roku. Według oceny WHO na realizację działań w ciągu najbliższych sześciu miesięcy potrzebne jest 1,576 mld dolarów.

Dyrektor generalny WHO Tedros Ghebreyesus zaznaczył, że plan przewiduje skupienie się na społecznościach, wzmocnienie wczesnego wykrywania i opieki medycznej, a także koordynację działań państw i partnerów w celu zatrzymania transmisji wirusa i zapobieżenia jego dalszemu rozprzestrzenianiu się.

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