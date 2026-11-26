Platforma X wprowadziła kontrolę rodzicielską dla użytkowników w wieku od 13 do 17 lat. Konta nastolatków będą domyślnie miały włączony tryb ochrony, ograniczenia wyświetlania wrażliwych treści oraz blokadę reklam ukierunkowanych, informuje Engadget.

Jakie ustawienia otrzymają rodzice

Rodzice lub opiekunowie będą mogli sprawdzić, ile czasu nastolatek spędza na X, oraz ustawić dzienny limit korzystania z platformy. Będą też mogli zatwierdzać nowych obserwujących i ograniczyć rekomendacje w kanale „Dla Ciebie” wyłącznie do kont, które nastolatek już obserwuje.

Wśród innych narzędzi są filtrowanie określonych słów, zarządzanie wyświetlaniem wrażliwych treści multimedialnych oraz ustawianie, kto może wysyłać nastolatkowi prywatne wiadomości. Dorośli będą również mogli zobaczyć, z jakimi kontami nastolatek prowadził prywatną korespondencję, ale nie uzyskają dostępu do treści wiadomości.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Jak będzie działać łączenie kont

Aby włączyć kontrolę rodzicielską, konto osoby dorosłej trzeba połączyć z profilem nastolatka. X poinformował, że proces rozpoczyna rodzic lub opiekun, a kończy go nastolatek, a zgodę muszą wyrazić obaj użytkownicy. Jedna osoba dorosła będzie mogła kontrolować do pięciu kont nastolatków.

Firma podkreśliła, że rodzice i opiekunowie nie będą mogli czytać prywatnych wiadomości, przeglądać historii wyszukiwania ani przeglądania, publikować postów w imieniu nastolatka ani uzyskać pełnego dostępu do jego konta. X oświadczył również, że platforma nie została stworzona ani nie jest promowana jako usługa dla dzieci, chociaż użytkownicy mogą rejestrować się od 13. roku życia tam, gdzie zezwala na to prawo.

Czytaj nas na