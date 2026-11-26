Платформа X ввела родительский контроль для пользователей в возрасте от 13 до 17 лет. Учетные записи подростков по умолчанию будут иметь защищенный режим, ограничения на показ чувствительного контента и блокировку таргетированной рекламы, сообщает Engadget.

Какие настройки получат родители

Родители или опекуны смогут видеть, сколько времени подросток проводит в X, и устанавливать дневной лимит использования платформы. Им также будет доступно одобрение новых подписчиков и ограничение рекомендаций в ленте «Для вас» только учетными записями, на которые подросток уже подписан.

Среди других инструментов — фильтрация определенных слов, управление показом чувствительного медиаконтента и настройка того, кто может отправлять подростку личные сообщения. Взрослые также смогут увидеть, с какими учетными записями подросток вел личную переписку, но не получат доступа к содержанию сообщений.

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Как будет работать привязка аккаунтов

Чтобы включить родительский контроль, учетную запись взрослого нужно связать с профилем подростка. В X сообщили, что процесс начинает родитель или опекун, а завершает подросток, при этом согласие должны дать оба пользователя. Один взрослый сможет контролировать до пяти подростковых учетных записей.

Компания подчеркнула, что родители и опекуны не смогут читать личные сообщения, просматривать историю поиска или просмотра, публиковать посты от имени подростка или получать полный доступ к его аккаунту. X также заявила, что платформа не создана и не продвигается как сервис для детей, хотя пользователи могут регистрироваться с 13 лет там, где это разрешено законом.

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