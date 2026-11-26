平台X为13至17岁的用户推出了家长控制功能。青少年账户将默认启用受保护模式、限制显示敏感内容，并屏蔽定向广告，Engadget报道。

家长将获得哪些设置

父母或监护人将能够查看青少年在X上花费的时间，并设置每日使用平台的时限。他们还可以批准新的关注者，并将“为你推荐”信息流中的推荐内容仅限于该青少年已经关注的账户。

其他工具包括过滤特定词语、管理敏感媒体内容的显示，以及设置哪些人可以向青少年发送私信。成年人还能够查看青少年曾与哪些账户进行私下通信，但无法访问消息内容。

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账户关联将如何运作

要启用家长控制功能，成年人的账户必须与青少年的个人资料关联。X表示，该流程由父母或监护人发起，由青少年完成，且两名用户都必须表示同意。一名成年人最多可以管理五个青少年账户。

该公司强调，父母和监护人将无法阅读私信、查看搜索或浏览历史记录、以青少年名义发布帖子，或获得对其账户的完全访问权限。X还表示，该平台并非为儿童设计或推广的服务，尽管在法律允许的地方，用户可以从13岁起注册。

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