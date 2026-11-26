刚果民主共和国自5月宣布疫情暴发以来，已确诊埃博拉病例12,021例。该国卫生部数据显示，与该疾病相关的死亡人数为5,904人。阿纳多卢通讯社对此进行了报道。

疫情已蔓延至八个省份

该病毒最初在一个省份被发现，目前已蔓延至上韦莱省、伊图里省、北基伍省、南基伍省、下韦莱省、楚波省、南乌班吉省和北乌班吉省。据该通讯社报道，冲突和社区内的抵触情绪被认为与病毒更快传播有关。

世界卫生组织本周早些时候表示，伊图里省一家医院附近的激烈战斗扰乱了埃博拉应对措施。世卫组织团队已暂时从蒙格布瓦卢地区撤离，直至局势稳定。在此之前，医务人员被困在该医疗机构的产科病房超过24小时。

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应对计划持续至2027年5月

世卫组织和非洲疾病控制与预防中心发布了更新后的邦迪布焦病毒非洲大陆防范与应对计划，覆盖2026年11月至2027年5月期间。世卫组织估计，未来六个月实施相关措施需要15.76亿美元。

世卫组织总干事谭德塞表示，该计划 предусматривает重点关注社区，加强早期发现和医疗救治，并协调各国和合作伙伴的行动，以停止病毒传播并防止其进一步扩散。

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