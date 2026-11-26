Reprezentacja Włoch pokonała Koreę Południową 2:1 w Bolonii we Włoszech i awansowała do półfinału Pucharu Davisa, gdzie zagra z Czechami. Poinformowała o tym ANSA English.

Zwycięstwo Musettiego na otwarcie

W pierwszym meczu singlowym Włoch Lorenzo Musetti pokonał w dwóch setach reprezentanta Korei Południowej Hong Seong-chana. Później jednak siódmy zawodnik światowego rankingu Flavio Cobolli niespodziewanie przegrał z Kwon Soon-woo w trzysetowym meczu. Po wymianie zwycięstw w singlu o losach rywalizacji miał zdecydować mecz deblowy.

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Decydujące spotkanie deblowe

Matteo Berrettini i Andrea Vavassori pokonali Kwon Soon-woo oraz Chung Hyeona 7:6 (7:2), 7:6 (13:11). Oba sety zakończyły się tie-breakami, a mecz deblowy okazał się decydujący dla rywalizacji.

Włochy są aktualnymi zdobywcami Pucharu Davisa i wygrały trzy ostatnie edycje turnieju.

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