Збірна Італії перемогла Південну Корею з рахунком 2:1 у Болоньї, Італія, та вийшла до півфіналу Кубка Девіса, де зіграє з Чехією. Про це повідомляє ANSA English.

Перемога Музетті на старті

У першому одиночному матчі італієць Лоренцо Музетті у двох сетах обіграв представника Південної Кореї Хон Сон Чхана. Однак згодом сьомий номер світового рейтингу Флавіо Коболлі несподівано поступився Квон Сун У в матчі з трьох сетів. Після обміну перемогами в одиночних матчах долю протистояння мав визначити парний поєдинок.

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Вирішальна парна зустріч

Маттео Берреттіні й Андреа Вавассорі перемогли Квон Сун У та Чон Хьона — 7:6 (7:2), 7:6 (13:11). Обидва сети завершилися на тайбрейках, а парний матч став вирішальним у протистоянні.

Італія є чинним володарем Кубка Девіса та виграла три останні розіграші турніру.

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