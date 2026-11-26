Сборная Италии победила Южную Корею со счетом 2:1 в Болонье, Италия, и вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, где сыграет с Чехией. Об этом сообщает ANSA English.

Стартовая победа Музетти

В первом одиночном матче итальянец Лоренцо Музетти в двух сетах обыграл представителя Южной Кореи Хон Сон Чхана. Однако позже седьмой номер мирового рейтинга Флавио Коболли неожиданно уступил Квон Сун У в матче из трех сетов. После обмена победами в одиночных матчах судьбу противостояния должен был решить парный поединок.

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Решающая парная встреча

Маттео Берреттини и Андреа Вавассори победили Квон Сун У и Чон Хёна — 7:6 (7:2), 7:6 (13:11). Оба сета завершились на тай-брейках, а парный матч стал решающим в противостоянии.

Италия является действующим обладателем Кубка Дэвиса и выиграла три последних розыгрыша турнира.

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