德国一份关于特里尔教区性化暴力的最终报告发现，1946年至2021年间共有783人受到伤害。特里尔大学历史学家莱娜·哈泽和卢茨·拉斐尔开展的研究还确认了252名嫌疑人，其中大多数是神父，《明镜》周刊报道。

研究数据

根据报告作者的结论，70%的受害者是14岁以下的儿童，70%是男孩。儿童最常在9岁至13岁期间遭受暴力。在124起案件中，暴力发生地为儿童和教育机构、修道院或寄宿学校。

历史学家分析了1800份档案，包括被指控的神父的人事档案，以及教区秘密档案馆的材料。据他们称，研究人员可以不受限制地查阅教区所有部门和档案馆的文件。

报告指出，作者归类为多次和严重施害者的35人，至少对438名受害者实施了暴力。

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教会领导层的回应

研究作者得出结论称，教区领导层在五十年间主要试图避免事件被公开曝光。预防犯罪被置于次要位置，而对受害者的帮助实际上并不存在。

报告称，直至进入21世纪后很长一段时间，被提出指控的人员大多被调往其他堂区、教区或国外。到2001年，仅记录到一起被褫夺圣职的案例。检察机关曾对77名嫌疑人展开调查。

现任特里尔主教施特凡·阿克曼在教区声明中强调，对多次和严重施害者的确认表明，相关机构存在令人震惊规模的失职。受害者组织MissBIT批评该报告，称报告对阿克曼的描述过于宽容，调查可能会停止。

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