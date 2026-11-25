美国总统唐纳德·特朗普的政府未披露向一个政府账户捐赠约3亿美元的捐助者姓名，该账户资金用于华盛顿的重建项目。正如《独立报》报道的那样，据《纽约时报》消息，这笔钱在报道发表前约两个月到账，但政府记录没有说明这笔钱是来自一名捐助者还是多名捐助者。

首都项目资金

该账户最初设立用于为美国国家公园管理局的需求募集捐款。自去年以来，特朗普一直将其用于资助首都的大型项目。账户资金帮助支付了林肯纪念堂倒影池附近的工程、波托马克河上一座计划建设的250英尺高凯旋门，以及目前正在建造的白宫宴会厅。

据《纽约时报》报道，历史上该账户每年收到的资金不足1亿美元。该报指出，自特朗普就职以来，流入该账户的资金几乎是这一通常年度水平的八倍。

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关于透明度的疑问

美国内政部发言人拒绝向《纽约时报》提供有关这笔钱来源的细节。相反，他表示，特朗普为将美国首都变成一座“闪耀的灯塔”所做的努力超过了美国历史上任何一位总统。

曾向《纽约时报》透露这笔捐款的前内政部律师托尼·艾里什，对其规模以及缺乏捐助者信息表示惊讶。他说，由于缺乏透明度，无法确定捐助者是否试图获得某些政府优惠。

10月，《华盛顿邮报》获得的内部文件列出了为白宫宴会厅捐赠3.3亿美元的捐助者，其中包括英伟达、苹果和阿德尔森家族。《纽约时报》估计，这些项目的总成本超过10亿美元，其中一部分由纳税人出资。

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