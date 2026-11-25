Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa nie ujawniła nazwisk darczyńców, którzy wpłacili około 300 mln dolarów na rządowe konto, z którego środki są wykorzystywane na projekty rekonstrukcyjne w Waszyngtonie. Jak podaje The Independent, powołując się na The New York Times, pieniądze wpłynęły około dwa miesiące przed publikacją, jednak rządowe rejestry nie wskazują, czy pochodziły od jednego darczyńcy, czy od kilku ofiarodawców.

Środki na projekty w stolicy

Konto zostało pierwotnie utworzone w celu zbierania darowizn na potrzeby amerykańskiej Służby Parków Narodowych. Od ubiegłego roku Trump wykorzystuje je do finansowania dużych projektów w stolicy. Środki z konta pomogły opłacić prace w pobliżu basenu odbijającego Memoriału Lincolna, planowany 250-stopowy łuk triumfalny nad Potomakiem oraz salę balową Białego Domu, która jest obecnie budowana.

Według The New York Times, historycznie na konto wpływało mniej niż 100 mln dolarów rocznie. Od inauguracji Trumpa wpłynęło na nie prawie osiem razy więcej środków niż ten zwykły roczny poziom, zauważyła gazeta.

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Pytania o przejrzystość

Rzecznik Departamentu Spraw Wewnętrznych USA odmówił przekazania The New York Times szczegółów dotyczących pochodzenia pieniędzy. Zamiast tego oświadczył, że Trump zrobił więcej niż jakikolwiek inny prezydent w historii USA, aby przekształcić stolicę kraju w „jaśniejący latarnik”.

Były prawnik Departamentu Spraw Wewnętrznych Tony Irish, który poinformował The New York Times o wpłacie, wyraził zdziwienie jej wysokością i brakiem informacji o darczyńcach. Jak stwierdził, z powodu braku przejrzystości nie można ustalić, czy ofiarodawcy dążą do uzyskania określonych korzyści rządowych.

W październiku The Washington Post uzyskał wewnętrzne dokumenty, w których wymieniono darczyńców 330 mln dolarów na salę balową Białego Domu. Wśród nich znalazły się Nvidia, Apple i rodzina Adelsonów. The New York Times oszacował całkowity koszt projektów, z których część jest finansowana przez podatników, na ponad 1 mld dolarów.

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