Администрация президента США Дональда Трампа не раскрыла имена доноров, внесших около 300 млн долларов на государственный счет, средства с которого используются для проектов реконструкции в Вашингтоне. Как сообщает The Independent со ссылкой на The New York Times, деньги поступили примерно за два месяца до публикации, однако правительственные записи не указывают, был ли это один донор или несколько жертвователей.

Средства для проектов в столице

Счет первоначально был создан для сбора пожертвований на нужды Службы национальных парков США. С прошлого года Трамп использует его для финансирования крупных проектов в столице. Средства со счета помогли оплатить работы возле отражающего бассейна Мемориала Линкольна, запланированную триумфальную арку высотой 250 футов на Потомаке, а также бальный зал Белого дома, который сейчас строится.

По данным The New York Times, исторически на этот счет поступало менее 100 млн долларов в год. С момента инаугурации Трампа на него поступило почти в восемь раз больше средств, чем этот обычный годовой уровень, отметило издание.

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Вопросы о прозрачности

Представитель Министерства внутренних дел США отказался предоставить The New York Times подробности о происхождении денег. Вместо этого он заявил, что Трамп сделал больше, чем любой другой президент в истории США, для превращения столицы страны в «сияющий маяк».

Бывший юрист Министерства внутренних дел Тони Айриш, который сообщил The New York Times о взносе, выразил удивление его размером и отсутствием информации о донорах. По его словам, из-за недостатка прозрачности невозможно установить, стремятся ли жертвователи получить определенные государственные льготы.

В октябре The Washington Post получила внутренние документы, в которых были названы доноры 330 млн долларов на бальный зал Белого дома. Среди них — Nvidia, Apple и семья Адельсонов. Общую стоимость проектов, часть которых финансируется за счет налогоплательщиков, The New York Times оценила более чем в 1 млрд долларов.

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