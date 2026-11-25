В Германии итоговый отчет о сексуализированном насилии в епархии Трира установил, что в 1946–2021 годах пострадали 783 человека. Исследование историков Лены Хаазе и Луца Рафаэля из Трирского университета также выявило 252 подозреваемых, большинство из которых были священниками, сообщает Der Spiegel.

Данные исследования

Согласно выводам авторов отчета, 70% пострадавших были детьми в возрасте до 14 лет, а 70% — мальчиками. Чаще всего дети подвергались насилию в возрасте от 9 до 13 лет. В 124 случаях местами совершения насилия были детские и воспитательные учреждения, монастыри или интернаты.

Историки проанализировали 1800 дел, в том числе личные дела священников, в отношении которых выдвигались обвинения, а также материалы тайного архива епархии. По их словам, исследователи имели неограниченный доступ к документам всех отделов и архивов епархии.

В отчете отмечается, что 35 человек, которых авторы отнесли к неоднократным и интенсивным насильникам, совершили насилие по меньшей мере в отношении 438 пострадавших.

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Реакция церковного руководства

Авторы исследования пришли к выводу, что руководство епархии на протяжении пяти десятилетий прежде всего пыталось избежать публичной огласки. Предотвращение преступлений отходило на второй план, а помощь пострадавшим фактически отсутствовала.

Согласно отчету, лиц, в отношении которых выдвигались обвинения, далеко в 2000-х годах преимущественно переводили в другие приходы, епархии или за границу. До 2001 года зафиксирован только один случай лишения духовного сана. Прокуратура открывала расследования в отношении 77 подозреваемых.

Нынешний епископ Трира Штефан Аккерман в заявлении епархии подчеркнул, что выявление неоднократных и интенсивных насильников демонстрирует институциональный провал в потрясающих масштабах. Организация пострадавших MissBIT раскритиковала отчет, заявив, что Аккерман представлен в нем слишком снисходительно, а расследования могут быть прекращены.

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