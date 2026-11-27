В Китае прибыли промышленных предприятий в октябре 2026 года выросли на 20,1% по сравнению с октябрём предыдущего года. Эти данные в пятницу опубликовало Национальное бюро статистики Китая, сообщает CNBC.

Это самый высокий темп роста с мая. Октябрьское увеличение прибылей также стало продолжением импульса, зафиксированного в предыдущем месяце.

Данные за десять месяцев

За первые десять месяцев 2026 года прибыли промышленных компаний страны увеличились на 16% в годовом выражении.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Разрыв между секторами

CNBC характеризует экономику Китая как развивающуюся в двух темпах. Производство, связанное с искусственным интеллектом, и экспорт поддерживают рост.

В то же время потребление домохозяйств отстаёт. Между технологическим производством и секторами, ориентированными на потребителей, сохраняется значительный разрыв. По сообщению издания, именно эта разница между секторами сопровождает ускорение промышленных прибылей в октябре в Китае.

Читай нас в