Zyski przemysłowe Chin wzrosły w październiku o 20,1% — CNBC
W Chinach zyski przedsiębiorstw przemysłowych w październiku 2026 roku wzrosły o 20,1% w porównaniu z październikiem poprzedniego roku. Dane te opublikowało w piątek Narodowe Biuro Statystyczne Chin, informuje CNBC.
Było to najszybsze tempo wzrostu od maja. Październikowy wzrost zysków był również kontynuacją dynamiki odnotowanej w poprzednim miesiącu.
Dane za dziesięć miesięcy
W pierwszych dziesięciu miesiącach 2026 roku zyski przedsiębiorstw przemysłowych w kraju wzrosły o 16% rok do roku.
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Różnica między sektorami
CNBC charakteryzuje gospodarkę Chin jako rozwijającą się w dwóch tempach. Produkcja związana ze sztuczną inteligencją i eksport wspierają wzrost.
Jednocześnie konsumpcja gospodarstw domowych pozostaje w tyle. Utrzymuje się znaczna różnica między produkcją technologiczną a sektorami zorientowanymi na konsumentów. Według publikacji właśnie ta różnica między sektorami towarzyszy przyspieszeniu zysków przemysłowych w Chinach w październiku.