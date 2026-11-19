Европейский совет на встрече министров в Брюсселе, Бельгия, призвал государства-члены ЕС обеспечить учителей, учащихся и работников навыками для эффективного и ответственного использования искусственного интеллекта. Выводы были одобрены на фоне стремительного технологического развития, сообщает Anadolu Agency.

Изменения в образовании

Государствам ЕС рекомендовали адаптировать системы образования и профессиональной подготовки на всех уровнях, чтобы граждане могли успевать за растущей ролью ИИ в повседневной жизни и на рынке труда. Совет также посоветовал использовать действующие рамки и рекомендации ЕС при разработке или обновлении национальных и региональных учебных планов, программ обучения и методов оценки.

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Подготовка учителей и работников

Отдельное внимание уделили формированию ИИ-грамотности среди учителей, тренеров и руководителей образовательных учреждений посредством начальной подготовки и непрерывного профессионального развития. Работников предлагают готовить к рынку труда, меняющемуся под влиянием ИИ, с помощью углубленного обучения ИИ и цифровым технологиям, образования в течение всей жизни, повышения квалификации и переквалификации.

Университетам и учреждениям профессионального образования рекомендовали обновлять существующие курсы и создавать новые программы для развития углубленных навыков ИИ, необходимых для новых и меняющихся профессий. Выводы также содержат требование внедрить меры для безопасного, этичного, прозрачного и инклюзивного применения ИИ в образовании и профессиональной подготовке, сохраняя человеческий контроль и не допуская усиления неравенства.

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