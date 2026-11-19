Rada Europejska podczas spotkania ministrów w Brukseli w Belgii wezwała państwa członkowskie UE do wyposażenia nauczycieli, uczniów i pracowników w umiejętności pozwalające na skuteczne i odpowiedzialne korzystanie ze sztucznej inteligencji. Konkluzje zatwierdzono w obliczu szybkiego rozwoju technologicznego, informuje Anadolu Agency.

Zmiany w edukacji

Państwom UE zalecono dostosowanie systemów edukacji i kształcenia zawodowego na wszystkich poziomach, aby obywatele mogli nadążać za rosnącą rolą AI w codziennym życiu i na rynku pracy. Rada doradziła również wykorzystywanie istniejących unijnych ram i zaleceń przy opracowywaniu lub aktualizowaniu krajowych i regionalnych programów nauczania, programów szkoleniowych oraz metod oceny.

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Przygotowanie nauczycieli i pracowników

Szczególną uwagę poświęcono kształtowaniu kompetencji w zakresie AI wśród nauczycieli, trenerów i kierowników placówek edukacyjnych poprzez szkolenie wstępne i ciągły rozwój zawodowy. Pracowników proponuje się przygotowywać do rynku pracy zmieniającego się pod wpływem AI za pomocą zaawansowanego szkolenia w zakresie AI i technologii cyfrowych, uczenia się przez całe życie, podnoszenia kwalifikacji i przekwalifikowania.

Uniwersytetom i instytucjom kształcenia zawodowego zalecono aktualizację istniejących kursów oraz tworzenie nowych programów służących rozwijaniu zaawansowanych umiejętności AI potrzebnych w nowych i zmieniających się zawodach. Konkluzje zawierają również wymóg wprowadzenia środków na rzecz bezpiecznego, etycznego, przejrzystego i inkluzywnego stosowania AI w edukacji i kształceniu zawodowym, przy zachowaniu nadzoru człowieka i niedopuszczeniu do pogłębiania nierówności.

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